«Mamma, guarda la neve!». Gli scatti della prima nevicata del 2023 in Umbria – Gallery

di G.R.

È sempre un incanto. La neve, quando scende prima e quando resta adagiata a terra poi, è magica agli occhi di grandi e piccini. Cosi è stato anche per la prima nevicata dell’anno: quella che nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 gennaio ha coperto Castelluccio di Norcia e i monti circostanti. Non molti però i curiosi che abbiamo incontrato nel giro fotografico fatto giovedì 12, fermandoci prima nelle Marche nella chiesa della Madonna della Icona (Forca di Gualdo, Macerata) e salendo a piedi fino al monte Prata dove è ancora presente la stazione sciistica ferma da sei anni e che una volta, con le sue piste che raggiungono 1.850 metri, attirava tanti turisti tra cui anche umbri. Il messaggio che a questo posto verrà ridata nuova vita dopo il terremoto del 2016 arriva dal sindaco di Castelsantangelo Mauro Falucci su Cronachemaceratesi.it. Siamo poi tornati in Umbria arrivando all’ingresso di Castelluccio di Norcia (Norcia, Perugia) dove la neve si era in buona parte sciolta ma da cui si poteva ammirare la vista dei monti Sibillini che lo circondano, sorseggiando un vin brulé nel bar ancora aperto in piazza.

LE FOTO DI GIACOMO TREPPIEDI