Torna la neve in Umbria: Castelluccio si tinge di bianco

Torna la neve a Castelluccio di Norcia, dove nella notte tra lunedì e martedì sono scesi i primi fiocchi e le montagne hanno così finalmente ripreso i colori tipici di gennaio. Le nevicate sono state ancora di moderata intensità e, sui Sibillini, hanno portato circa 10-15 centimetri di neve attorno ai 1.500 metri di quota.

Le previsioni

Clima dunque dai connotati più invernali anche in Umbria, dove dopo la pioggia consistente di lunedì il sole è tornato a fare capolino, ma con temperature un po’ più rigide. Anche mercoledì – secondo quanto riporta Umbria Meteo – prevalenza di sole, mentre giovedì è prevista una nuova, veloce perturbazione, con precipitazioni meno consistenti. La neve in Appennino scenderà invece un po’ più in basso, si stima sui 1.000/1.200 metri. Le temperature saranno in moderato calo.