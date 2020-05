«Mamma sono a Roma e presto torno a Terni»

«Mamma sono a Roma e stai tranquilla che torno». La telefonata che ha ridato un po’ di speranza è arrivata martedì mattina sul cellulare di mamma Touria. Che da due settimane non aveva più notizie di sua figlia Miriam, 20enne di origine marocchina, allontanatasi dalla sua abitazione di Terni – in via Battisti – senza lasciare tracce. Dopo le segnalazioni giunte dalla stessa Roma, ma pure da Viterbo, Amelia e Terni, martedì mattina la telefonata che fa sperare in una soluzione breve e positiva del caso, su cui sono in corso anche indagini parte dei carabinieri e delle forze dell’ordine, attraverso le note di ricerca diramate.

