Giovanni Cardarello

Dal 1° maggio 2025 l’emittente Umbria Più Tv ha un nuovo direttore responsabile. Si tratta di Manuela Puletti giornalista pubblicista dal 2009 laureata con il massimo dei voti in comunicazione multimediale all’università di Perugia.

Manuela Puletti succede al compianto Claudio Mariani autore di ‘Capitani Coraggiosi’ una trasmissione che la stessa Puletti aveva condotto qualche anno fa per la stessa emittente.

Il nuovo direttore di Umbria Più ha una lunga esperienza nel campo avendo collaborato con quotidiani locali ed emittenti televisive, seguito diversi uffici stampa in ambito istituzionale, da comuni, a ministeri passando per regioni ed enti di prossimità.

«Continuità, modernità e contenuti – si legge nel post comparso sulla pagina dell’emittente per annunciare il nuovo corso – gli obiettivi prefissati dal nuovo direttore. Che ha trovato nella squadra di Umbria Più la vera forza e ricchezza per fare bene e guardare insieme verso il futuro».

Da segnalare che la riorganizzazione di Umbria Più Tv ha preso le mosse già ad inizio aprile con la nomina del nuovo direttore commerciale Stefano De Francesco, volto popolare delle trasmissioni sportive della stessa emittente.

La riorganizzazione, scaturita anche dagli ultimi eventi dolorosi che hanno colpito la struttura, porterà ad un rilancio globale dell’emittente, non tanto per concludere al meglio l’attuale stagione, ma soprattutto in proiezione alla prossima annata, che sarà caratterizzato da diverse novità.