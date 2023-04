Ampio incendio di sterpaglie, nel primo pomeriggio di lunedì, in strada di Casanova – zona Maratta – a Terni. Le fiamme, spinte dal vento, sono divampate lungo la strada attualmente chiusa per i lavori di rifacimento del cavalcavia Gabelletta-Maratta. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Terni con più mezzi per domare il rogo – a due passi dal raccordo Terni-Orte – e ripristinare le condizioni di sicurezza.

