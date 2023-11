Marchio ‘Terni Città di San Valentino’: ricerca ad un avvocato di Gualdo Tadino

di S.F.

L’avvocato e professore – originario di Gualdo Tadino – 54enne Emanuele Montelione. Ecco chi si occuperà della ricerca di anteriorità e fattibilità per la registrazione del marchio ‘Terni Città di San Valentino’: palazzo Spada ha affidato il lavoro per poco più di 4.400 euro ad oltre tre mesi dall’avvio dell’iter. Si tratta di una verifica tecnico-professionale in vista della realizzazione di un marchio grafico e del successivo deposito della domanda di registrazione. L’obiettivo? Avere la certezza che non esistano altri marchi identici o simili. Tra i vari aspetti in ballo c’è anche la definizione dei mercati in cui registrarlo. Formalmente l’aggiudicazione è per lo studio Lexico srl, di cui il professionista è direttore tecnico. Niente da fare per l’unico concorrente, l’ingegnere Marco Brunacci di Perugia. I fondi arrivano dall’imposta di soggiorno.