La notte tra il 23 e il 24 settembre è stata «lunga e difficile» per diversi residenti di Marmore. «Una decina di automobili e una roulotte sono state danneggiate da ignoti che, con ogni probabilità, erano alla ricerca di batterie e pochi spiccioli». A riferirlo, in un post Facebook, è Sandro Piccinini, marmorese e segretario del circolo locale del Pd.

Un episodio che riaccende la preoccupazione dei cittadini, in particolare delle persone più anziane, «che si sentono abbandonate e prive di quella minima sicurezza che dovrebbe garantire la tranquillità quotidiana. Con il ritorno dell’ora legale e il buio che cala presto – scrive Piccinini – la paura non potrà che aumentare».

Il segretario del Pd rinnova «con forza la richiesta all’amministrazione comunale di installare telecamere di videosorveglianza nei tre punti di accesso al paese, ormai un crocevia per attività illegali». Non solo: l’appello è rivolto anche alla questura e al Comune di Terni, affinché venga potenziata l’attività di vigilanza, giudicata «oggi molto carente. E non ci si venga a dire che non ci sono le risorse», evidenzia Piccinini. «I soldi possono essere presi dagli incassi della Cascata, dai canoni idrici o dai parcheggi a pagamento dei Campacci».