Marmore: «Incidenti e alta velocità. Agire prima di fatti gravi»

«Due incidenti negli ultimi quattro giorni a Marmore. Occorre prendere seri e urgenti provvedimenti per l’eccessiva velocità degli automobilisti e dei motociclisti. Sono frequenti anche i sorpassi, estremo pericolo per i pedoni». La denuncia è del segretario del circolo Pd di Marmore, Sandro Piccinini.

La sicurezza

«Uno degli incidenti è avvenuto nei pressi del ponte regolatore – ricorda Piccinini – l’altro a ridosso dell’ufficio postale del paese. Non si conoscono le dinamiche dei due incidenti, ma so che per il primo è stato necessario l’intervento del 118 e dei vigili del fuoco. Sollecito a controllare la stabilità del muro del ponte dove la vettura si è schiantata, ci sono evidenti segni di distaccamento. La ringhiera davanti alla chiesa è il simbolo di un qualcosa che non va. Più volte è stata riparata dal parroco, più volte viene colpita. Occorre prendere provvedimenti per l’eccessiva velocità di auto e moto, sia in via Montesi che in via Faggetti. Il tratto interno al paese – osserva il segretario del circolo Pd – deve essere vigilato: più controlli, più provvedimenti, una segnaletica luminosa, possibilità di installare dei dissuasori, dei dossi. A questo paese e ai suoi abitanti deve essere restituita una sicurezza dal punto di vista veicolare, non possiamo aspettare che accada qualcosa di grave. Fermiamo le bande di Unni e Visigoti, non possono continuare a imperversare impuniti».