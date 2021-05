Marmore, sentiero 5 chiuso dalle 18: «Ma qualcuno ragiona?»

del circolo Pd di Marmore

Il sentiero numero 5, realizzato alla fine degli anni ’80 presso il ‘arco ‘Campacci – Libero Liberati’ di Marmore in occasione dei lavori di consolidamento della rupe avviati a seguito di eventi franosi, rappresenta un punto di eccellenza nell’offerta turistica di questo territorio, anche e soprattutto per la sua vocazione ambientale e paesaggistica.

Da questo sentiero infatti è possibile ammirare sia la conca ternana che la magnifica Valnerina, all’interno di una cornice unica come quella del museo a cielo aperto di archeologia industriale. Attraverso il supporto di guide abilitate, è possibile inoltre visitare alcune grotte del più significativo complesso ipogeo delle Marmore. Si tratta quindi di un luogo da valorizzare sempre di più e che è ormai entrato nel cuore della comunità e dei turisti. Ma oggi che cosa si trova di fronte chi intende fruire del sentiero? La chiusura imposta dal Comune di Terni alle ore 18.

Come circolo Pd di Marmore riteniamo che questa scelta sia incomprensibile ed assurda, soprattutto in questo momento, visto che si sceglie di aprire un sentiero nelle ore più calde del periodo estivo e di mettere i lucchetti negli orari in cui sarebbe possibile fruirne godendo del fresco. Possibile che con gli introiti milionari che provengono dai biglietti per la Cascata o con qualche euro dei parcheggi a pagamento, non si riescano ad ampliare gli orari di apertura di questo meraviglioso sentiero? Ma al Comune di Terni c’è qualcuno che prima di avallare questa decisione si è fermato un momento a riflettere? Chissà cosa ne penserebbe il ministro del turismo, peraltro già turista in visita alla Cascata, di certe scelte.

Auspichiamo che l’amministrazione comunale, ormai ridotta ad uno stato di semi-latitanza in questa zone, provi ad impegnarsi per trovare una soluzione per garantire 3 ore di apertura in più dal sentiero, visto anche quanto sta accadendo con la ormai nota e triste vicenda del campeggio.