Marsciano: investe tre persone con cui aveva litigato e poi viene aggredito a bastonate

Il fatto è accaduto lo scorso 13 aprile a Marsciano (Perugia), quando un uomo alla guida di un furgone ha investito tre pedoni, con cui aveva avuto poco prima un acceso diverbio legato a motivi economici. Un’altra persona non presente al momento dell’investimento, avrebbe poi aggredito il conducente colpendolo con un bastone e procurandogli una profonda ferita alla spalla. Fatti che sono finiti all’attenzione dei carabinieri del comando stazione di Marsciano e del Nor della Compagnia di Todi che, a seguito dell’indagine, hanno denunciato a piede libero l’investitore e colui che lo ha poi colpito: contestato il reato di lesioni personali aggravate. Tutti i feriti sono stati condotti in ospedale ed hanno riportato lesioni giudicate guaribili fra 10 e 40 giorni.

