Marsciano, mini serra di marijuana in casa: arrestato 22enne, tre donne denunciate

I carabinieri del comando stazione di Marsciano hanno arrestato un 22enne di origine tunisina residente a Marsciano, ritenuto responsabile di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di perquisizione domiciliare, il giovane è stato trovato in possesso di 10 piante di marijuana alte circa 80 centimetri e quasi 2 chili di ‘erba’ essiccata, contenuta in un barattolo. Quando i militari hanno trovato la droga, il 22enne – nel tentativo di impedirne il sequstro – si è scagliato contro di loro ma è stato subito immobilizzato. Posto agli arresti domiciliari su disposizione della procura di Spoleto, sabato mattina è stato condotto presso il tribunale che ha convalidato l’arresto. Nel corso dell’operazione i carabinieri di Marsciano hanno anche denunciato a piede libero tre donne del posto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio in concorso con l’arrestato.

Condividi questo articolo su