Mascherina per i bambini della scuola dell’infanzia: raccolta firme dei genitori

No, non è un pesce d’aprile. Da venerdì mattina nelle scuole dell’infanzia i bambini superiori a sei anni potevano entrare solo con mascherina. Obbligo non previsto per i loro compagni di classe, con cui fino a ieri hanno condiviso l’aula senza dpi, che magari sono più giovani di due mesi. Abbiamo già parlato della circolare del ministero dell’Istruzione che recepisce il decreto legge del 24 marzo e siamo stati facili profeti nel prevedere che ci sarebbero state tensioni, come in effetti è stato in molte scuole umbre. Ad esempio a Corciano, dove i genitori hanno lanciato una raccolta firme.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

A Corciano raccolta firme

Alla scuola dell’Infanzia del Girasole, a Corciano, ci sono stati momenti di tensione all’ingresso, venerdì mattina, primo aprile: l’obbligo delle mascherine per i bambini di 6 anni è discriminatorio secondo i genitori, che hanno dovuto riportarsi a casa i bambini che non avevano mascherina.

«Come lo spieghiamo ai bimbi?»

«Questo documento dalla sera alla mattina ha sancito l’obbligo di indossare la mascherina per i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia ma che hanno già compiuto 6 anni – si lamenta una mamma – è difficile far capire loro che saranno gli unici a indossare il dispositivo in mezzo ai compagnetti che non lo fanno».

«Cosa è cambiato rispetto a ieri?»

«La cosa ancora più grave – aggiunge una mamma – è che le collaboratrici scolastiche abbiano fatto entrare, sulla base di un elenco già predisposto, solo i bambini con la mascherina! Cosa c’era di diverso dal giorno precedente? Il virus non circola allo stesso modo anche se si sono o meno compiuti questi benedetti 6 anni? Ieri questi stessi bambini non potevano essere lo stesso portatori di Covid?».

Dialogo con la scuola

Nel plesso della direzione didattica, al quartiere Girasole a San Mariano, fin da venerdì mattina all’ingresso il clima è incandescente. Le mamme hanno lanciato l’idea di una raccolta firme. E si punta il dito anche contro l’eccessiva intransigenza delle scuole che hanno applicato pedissequamente la norma. I genitori corcianesi, pertanto, chiedono che si ritorni a ragionare come in precedenza, ma la situazione è fluida e, assicurano, il confronto con la scuola – che per ora si è limitata a ribadire che la norma è governativa – non finirà di certo qui.