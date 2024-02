Massa Martana: il rock conquista il pubblico del Consortium

Altro soldout e altro successo per il ‘Collettivo MusicaTeatro 1971’ che sabato 17 febbraio ha portato in scena lo spettacolo ‘1971 – The Rock Opera’ a Massa Martana, in un teatro Consortium gremito in ogni ordine di posti. Lo show ha ripercorso l’anno d’oro del rock e, più in generale, un’epoca che ha fatto la storia della musica. In scena, l’attore Stefano de Majo e i musicisti Emanuele Cordeschi (voce e attore narrante), Alberto Cipolla (voce), Andrea Dominici (voce), Andrea Guerini (voce), Tonino Cuzzucoli (voce), Michele Cricco (chitarra), Claudio Baccani (chitarra), Paolo Scappiti (basso), Gianpaolo Ionni (tastiere), Mirko Brizzi (batteria). Il prossimo appuntamento del ‘Collettivo MusicaTeatro 1971’ è quello del 5 aprile al teatro ‘Manini’ di Narni dove andrà in scena – con alcune novità – lo spettacolo ‘Changes! – Le mille anime della rock revolution’, già portato in quel di San Gemini con un ottimo riscontro di pubblico.

