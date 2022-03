Matteotti Terni, educazione cani: bando per 4.978 mq

di S.F.

Concessione quinquennale – 500 euro l’anno di corrispettivo – per svilupparci l’attività cinofila «finalizzata all’educazione, gestione e istruzione dei cani, sia per l’utilizzo come animali da compagnia così come collaboratori di Protezione Civile». Dove? Tra via Aleramo e via Irma Bandiera nel quartiere Matteotti di Terni, nel campo sportivo alle spalle della scuola. L’input è della giunta comunale ed in arrivo c’è uno specifico bando che dovrà curare la direzione allo sviluppo economico di palazzo Spada.

L’SOS PER IL VILLAGGIO MATTEOTTI: PERENNE DEGRADO

La decisione

In sostanza il Comune è proprietario del campo sportivo in questione e chi lo ha avuto in gestione in passato ha rinunciato a proseguire l’attività. Risultato? Abbandono e degrado. Non il massimo considerando la zona. Da qui il ragionamento: «A Terni non esistono spazi adeguati per lo svolgimento di attività di educazione cinofila relative alla conduzione ed addestramento dei cani, anche in relazione ad attività di formazione cinofila in ambito di protezione civile, in modo da favorire la crescita della sicurezza, sia per le persone che per l’intera comunità, così come attività di sostegno all’uso di animali da compagnia rivolta a portatori di handicap e persone anziane». Secondo il Comune quindi le associazioni di volontariato potrebbero essere interessate a prenderlo in gestione per questo utilizzo.

IL MAXI RESTYLING DELLA SCUOLA PER 3,2 MILIONI

L’area coinvolta

L’area in questione è complessivamente da 4.978 metri quadrati e il bando prevederà un versamento annuo di 500 euro, per un totale di 2.500 nel quinquennio. Chi prenderà in gestione il campo sportivo avrà a carico la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il lavoro sulle autorizzazioni per svolgere l’attività con i cani. Tutto in mano alla dirigente allo sviluppo economico Emanuela Barbon.