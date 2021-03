Terni, scuola Matteotti Chiuso iter gara, c’è l’ok per 3,2 milioni

di S.F.

Semaforo verde a quasi un anno e mezzo dall’indizione della procedura di gara per l’affidamento congiunto – datata 7 dicembre 2019, appalto integrale – della progettazione e dell’esecuzione dei lavori, con tanto di cambio in corsa e annullamento in autotutela. Tanto ci è voluto per mettere la parola fine al tortuoso iter per i lavori di restauro, adeguamento sismico e abbattimento delle barriere architettoniche riguardante l’edificio scolastico ‘Matteotti’ di via Curie: c’è il via libera definitivo al raggruppamento guidato dalla Krea Costruzioni per un importo contrattuale che sfiora i 3,2 milioni di euro.

7 FEBBRAIO 2020, CINQUE OFFERTE PER IL MAXI APPALTO

GIUGNO 2020, L’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA STREVER

L’ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA, STOP STREVER

Le tappe

Una gara tra le più complesse degli ultimi tempi e che ha portato a delle modifiche in corsa. In un primo momento c’era stata l’aggiudicazione alla Strever S.p.A. con ribasso di poco superiore al 20%, poi lo stop e l’annullamento in autotutela per questioni legate alla documentazione presentata, l’avvalimento e la valutazione: ora c’è la firma del Responsabile unico del procedimento Marcello Boccio e del dirigente ai lavori pubblici Piero Giorgini a favore della Krea (mandataria) e Atiproject (mandante). Le opere dovranno essere completate entro 585 giorni dalla consegna dei lavori.