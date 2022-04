Matteotti Terni, campo polifunzionale per attività cinofile: zero interesse

di S.F.

Tentativo a vuoto, per ora. E pensare che qualcuno in realtà si era informato per capire come muoversi, poi il nulla di fatto: non c’è nessuna manifestazione di interesse presentata al Comune di Terni per la concessione in uso dell’area pubblica da 3.562 metri quadrati – dato rivisto dall’ente rispetto alla pubblicazione originaria, si parlava di poco meno di 5.000 mq – nel quartiere Matteotti, vicino al parco intitolato a David Raggi. Non è altro che il campo polifunzionale in terra battuta dotato di porte vicino alla scuola.

CAMPO MATTEOTTI, PARTE IL TENTATIVO

Attività cinofile

L’avviso era stato pubblicato in avvio di mese con scadenza fissata a martedì 26 aprile. Non c’è stato molto bisogno di controllare, non è arrivato nulla. L’indirizzo politico lanciato dall’esecutivo Latini riguardava l’utilizzo del campo polifunzionale per lo svolgimento di attività sportive cinofile per un canone concessorio annuo di 500 euro. Poi tutto il resto: custodia, pulizia, sorveglianza, cura del verde, intestazione dei contratti di acqua, energia elettrica e gas, manutenzione ordinaria e straordinaria. Da spenderci un bel po’ in definitiva. «Si procederà a convocare una commissione che, analizzando le offerte ricevute provvederà all’affidamento della concessione dell’area pubblica al soggetto che abbia dimostrato di essere in possesso di tutti i requisiti previsti nel rispetto dei criteri di aggiudicazione», è specificato nel documento di palazzo Spada. Non ce ne sarà bisogno. Vedremo come proseguirà la vicenda. Il rup del procedimento è Paolo Corsi.