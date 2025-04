Bella performance per Mattia Pistilli, giovane pasticcere della pasticceria Clapier di Terni, in quel di Milano, al ‘Campionato di colombe innovative’. L’artigiano ternano ha infatti ricevuto il premio come migliore colomba artigianale sperimentale a livello nazionale.

Mattia Pistilli ha proposto una colomba tutta ternana, al pampepato, che ha ottenuto l’apprezzamento di una giuria composta da mastri pasticceri. Un bel successo anche per Terni e le sue eccellenze gastronomiche.