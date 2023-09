Crozza imita Bandecchi: l’effetto è esilarante – Il video

Condividi questo articolo su

















Lo sapevamo che sarebbe accaduto. Ora anche Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e leader di Alternativa Popolare, può fregiarsi di essere entrato nel lotto dei personaggi imitati nientepopodimenoche da Maurizio Crozza. Che non ha bisogno di presentazioni. Bandecchi, ironicamente, sosterrà il contrario, cioè che sia un onore per Crozza imitarlo. Ma la sostanza non cambia e l’effetto è esilarante. La gag andrà in onda nella trasmissione ‘Fratelli di Crozza’ che riprenderà la propria stagione il prossimo 22 settembre, dalle ore 21.25 su Nove.

LA ‘PROMO’: CROZZA IMITA BANDECCHI – VIDEO