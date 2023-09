Terni: terrorizza donna con una siringa nei palazzi di via Rosselli. Arresto e carcere

È stato arrestato dalla squadra Volante di Terni – che per fermarlo ha dovuto usare anche il ‘taser’, la pistola ad impulsi elettrici – il 21enne di origini romene (A.I.D.) che mercoledì sera ha terrorizzato una donna nei palazzi popolari di via Fratelli Rosselli, a Terni. All’esito della convalida, giovedì pomeriggio il giudice Biancamaria Bertan ha disposto nei confronti del giovane la custodia cautelare in carcere. È una nota della polizia di Stato a ricostruire l’accaduto: «L’intervento – spiega la questura di Terni – è stato chiesto da una donna che ha riferito all’operatore di essere stata aggredita e minacciata da un ragazzo mentre rientrava in casa. Ha raccontato di aver trovato il giovane nell’androne del suo condominio, con in mano una siringa». Nonostante le impedisse di salire le scale, la signora «è riuscita comunque a passare. Ma quando più tardi è scesa in cantina, se lo è trovato di nuovo davanti e questa volta l’ha minacciata di morte». La squadra Volante, coordinata dal neo dirigente Roberto Paterni, è giunta subito sul posto: «L’equipaggio ha tentato di parlare con il giovane, già noto e sottoposto all’obbligo di firma due volte al giorno e all’obbligo di dimora a Terni, ma per tutta risposta ha iniziato ad insultare gli agenti e a minacciare la signora, cercando di scagliarsi contro di lei». Dopo vari tentativi di bloccarlo, gli agenti sono ricorsi all’uso del ‘taser’ e il 21enne è stato immobilizzato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Dapprima è stato collocato nella sua abitazione ma due controlli della polizia sono andati ‘a vuoto’ – probabilmente non era in casa – e per questo il pubblico ministero ne ha disposto la custodia temporanea nelle celle di sicurezza della questura. Poi ci ha pensato il giudice, giovedì, a stabilire la nuova misura – il carcere – in attesa dell’udienza di merito. Il 21enne è difeso, nel procedimento in questione, dall’avvocato Tommaso Filidei. La donna ‘bersagliata’ in via Rosselli ha invece sporto formale denuncia nei suoi confronti. Di recente A.I.D. era stato arrestato per il furto di undici bottiglie di olio presso il Lidl di via Romagna e denunciato anche per il furto di batterie per auto e un casco. Indagini sul suo conto, da parte della polizia Locale, sono invece in corso in merito ad un investimento di pedone con fuga in auto e omissione di soccorso, avvenuto nei giorni scorsi in via Curio Dentato.

