Mazzeo (Pd) in Umbria a sostegno delle candidature del centrosinistra

Antonio Mazzeo, presidente del consiglio della Regione Toscana e candidato del Partito Democratico per le prossime elezioni europee, ha dato il via a una serie di incontri in Umbria per supportare i candidati sindaco locali del Pd. Il tour è iniziato lunedì a Città della Pieve con un dibattito tenuto nella Sala Grande del palazzo della Corgna. L’evento, dal tema ‘La sanità pubblica per il Trasimeno e Città della Pieve’, ha visto la partecipazione di Marco Cannoni, candidato sindaco per Città della Pieve, Stefano Vinti, segretario Pd Trasimeno e Corciano, Simona Meloni, capogruppo Pd in consiglio regionale, e Alessandro Alfieri, senatore del Pd. Durante l’evento il presidente Mazzeo ha evidenziato le iniziative del sistema sanitario toscano, come l’introduzione dello psicologo di base e la proposta di legge volta a incrementare il finanziamento della sanità fino al 7,5% del Pil, proponendole come modelli replicabili. Proseguendo il tour a Castiglione del Lago, Mazzeo ha partecipato alla presentazione della lista del candidato sindaco Matteo Burico, esprimendo supporto e sottolineando l’importanza del lavoro di squadra nel partito per assicurare successi futuri. La prima giornata umbra si è conclusa a Todi dove Mazzeo ha incontrato la comunità democratica e ha ribadito l’impegno a promuovere politiche sanitarie prossime ai cittadini anche a livello europeo. Martedì mattina Mazzeo ha visitato la SoGeSi, presso la sede di Ponte San Giovanni alle porte di Perugia, azienda specializzata in servizi integrati di lavanolo e sterilizzazione. Dopodiché ha fatto un giro per le vie del centro di Perugia. «La mia presenza qui – spiega – non solo per raccontare la mia idea di Europa per il futuro ma anche per sostenere con forza i candidati e le candidate sindaco nella varie città dell’Umbria che presto andranno al voto. È importante fare un ottimo risultato come Partito Democratico alle prossime elezioni europee perché questo ci consentirà di tornare a guidare la Regione Umbria. Una terra di arte, cultura, bellezza e innovazione che tuttavia chiede più sanità pubblica per tutti. E questo perché la sanità in Umbria è in sofferenza e noi dobbiamo fare di tutto per costruire le condizioni affinché i cittadini e le cittadine possano avere, come già avviene in Toscana, una sanità migliore di prossimità».

Condividi questo articolo su