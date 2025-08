Nel ventesimo anniversario della scomparsa di Maurizio Gentile, l’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provinca di Terni – di cui è stato vice presidente e che vede una sala della sede intitolata a suo nome – lo ricorda «con profonda stima e affetto. Un collega – prosegue l’Ordine di Terni, attraverso il suo presidente Alessandro Camilli e il consiglio tutto – che ha dedicato con passione e impegno la sua vita professionale alla tutela della nostra categoria. Maurizio è stato un punto di riferimento per molti: per la sua competenza, per la sua disponibilità, per il suo instancabile lavoro sia all’interno dell’Ordine che nel sindacato, dove ha sempre difeso con forza i diritti dei professionisti e promosso il valore della nostra professione. La sua memoria resta viva in chi ha avuto il privilegio di conoscerlo, collaborare con lui e raccogliere il suo esempio. A nome dell’intero Ordine – è la conclusione – rinnoviamo oggi il nostro pensiero e la nostra gratitudine».