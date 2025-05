Pubbliredazionale

Dopo il successo della prima edizione, torna il progetto Applepairing firmato Mela Val Venosta, con un nuovo viaggio che attraversa l’Italia alla scoperta degli abbinamenti perfetti tra le sue pregiate varietà di mele e i prodotti tipici del territorio. Tra le tappe di questa seconda edizione c’è l’Umbria, terra autentica e ricca di eccellenze gastronomiche. Qui, protagonista indiscusso è l’incontro tra la Mela Pinova Val Venosta e il Prosciutto di Norcia IGP, simbolo della tradizione norcina.

A guidare questa tappa umbra è la nutrizionista e divulgatrice scientifica Chiara Manzi, esperta di cucina antiaging, affiancata da una Travel creator locale. Insieme esplorano il valore nutrizionale di un abbinamento sorprendente, in cui gusto e salute vanno di pari passo.

La Mela Pinova, con il suo profilo aromatico, la polpa compatta e il contenuto di potassio (120 mg per 100 g), si abbina perfettamente alla sapidità intensa del Prosciutto di Norcia IGP, ottenuto da una lavorazione artigianale che affonda le radici nella storia dell’Umbria. Un’unione non solo piacevole al palato, ma anche benefica: la vitamina C della mela, infatti, favorisce l’assorbimento del ferro presente nel prosciutto, contribuendo al benessere quotidiano con semplicità e gusto.

Da questo connubio nasce una ricetta creativa e facile da replicare: le crocchette di prosciutto di Norcia con mele Pinova Val Venosta. Un piatto che racconta il territorio con un tocco moderno, pensato per chi ama la buona tavola senza rinunciare a uno stile di vita sano. Applepairing 2 di Mela Val Venosta è più di un progetto gastronomico: è un viaggio che mette in dialogo tradizione e innovazione, educazione alimentare e valorizzazione del territorio. E l’Umbria, con le sue eccellenze, si conferma scenario ideale per questa narrazione che unisce gusto e consapevolezza. Scoprite di più sul progetto a questo link.