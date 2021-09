Mercatino a Terni, finita la ‘quiete’ estiva: dieci le auto rimosse

Sembrava troppo bello per sembrare vero: una solo auto rimossa mercoledì 25 agosto in occasione del mercatino settimanale in centro. In molti – Comune e polizia Locale in testa – avevano sperato che i cittadini fossero diventati tutti disciplinati e che i metodi di comunicazione avessero finalmente funzionato, dopo i primi tre mercoledì a fasi alterne. Invece il 1° settembre si è tornati ad un numero cospicuo di veicoli portati via all’alba perché in divieto di sosta: ben dieci. Ad influire, probabilmente, anche la piena ripresa delle attività cittadine, post ferie, e il ritorno di diversi ternani. Alcuni dei quali forse non sapevano neppure dei divieti, non sempre ben visibili, istituiti negli spazi deputati ad accogliere gli stand del mercatino. Così l’altalena di sanzioni/rimozioni prosegue, nella speranza condivisa – visto che fra cittadini e forze di polizia nessuno sembra contento, fra disagi, multe, procedure laboriose e impegnative – che il numero scenda di nuovo.

