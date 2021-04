Mercato Staino Terni, permane lo stallo in attesa del centro

di S.F.

Problemi di spostamenti per il Covid-19 e situazione immutata nonostante sia trascorso un mese dall’aggiudicazione della gara per 3.500 euro. E per il mercatino settimanale in vocabolo Staino è tutto in stand-by, sia per la nuova disposizione – la scelta dei posteggi è stata completata a fine gennaio – nella location attuale che per il trasferimento in centro città: se ne parla anche nel Documento unico di programmazione 2021-2023 approvato la scorsa settimana dall’esecutivo Latini. A questo punto salgono le possibilità che si resti così fin quando non ci sarà l’atteso passaggio nell’area di largo Frankl, via Colombo e piazza Ridolfi.

PIANO ALIENAZIONI, CONFERMA PER VOCABOLO STAINO

L’aggiudicazione e la valutazione

Lo scorso 11 marzo c’è stato il via libera alla Segnal System di Spello per fornitura e messa in opera di 106 ‘calotte’ – il numero totale dei posteggi – per corsie riservate, un lavoro utile alla nuova disposizione in vocabolo Staino. Sono trascorse diverse settimane e poco si è mosso, mentre nel contempo si sta per arrivare allo scadere dello stato d’emergenza nazionale per il Covid-19 fissato al 30 aprile: si parla già di proroga fino a luglio in realtà, ma visti gli sviluppi è in corso una valutazione per capire se davvero vale la pena cambiare l’attuale situazione. Tradotto: rimanere in questo stato fin quando non sarà possibile muoversi in centro.

IL RINVIO A MARZO

Il mercatino e il Dup

Il nodo mercatino è stato inserito anche nel nuovo Documento di programmazione: «Sulla scorta delle scelte fatte – si legge – nel 2020 e nell’individuazione dell’area cittadina del centro storico idonea in cui collocare temporaneamente il mercato settimanale durante il periodo di esecuzione dei lavori per la ‘Città dello sport’, si tratta ora di identificare tutte le scelte operative straordinarie per rendere il sito e la sua organizzazione confacente e compatibile con la realtà delle attività commerciali in sede fissa». Mirino in particolar modo su sicurezza stradale e gestione dei rifiuti, «da affrontare sia nelle aree ove si svolgono altri mercati settimanali scoperti sia delle strutture che ospitano i mercati comunali coperti».



LA SCELTA DEI POSTEGGI

Regolamento in arrivo

C’è poi attenzione verso il mercato dell’artigianato, delle anticherie e degli hobbisti con la previsione di una «disciplina di regolamentazione ora inesistente», con riqualificazione e ridefinizione delle modalità organizzative. Materia per la nuova dirigente ad economia, lavoro e promozione del territorio, Emanuela Barbon.