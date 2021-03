Mercato Staino Terni, c’è un nuovo rinvio

di S.F.

Niente nuova disposizione da mercoledì 10 marzo, come era previsto in seguito all’approvazione della ‘piantina’ aggiornata con 53 posti per lato. Ritardi nelle opere propedeutiche e slittamento: il mercatino settimanale in vocabolo Staino resterà come sempre in questa settimana. Per la modifica se ne parla dal 17, sempre che non ci siano ulteriori problematiche.

STAINO, SI CAMBIA DISPOSIZIONE: ERA PREVISTO DAL 10 MARZO

IL RINVIO PER L’APPROVAZIONE DELLA NUOVA DISPOSIZIONE

Niente via libera

Gli operatori hanno appreso del rinvio – o meglio, della conferma dell’attuale situazione – nel pomeriggio di lunedì. Alla base della decisione c’è in particolar modo il ritardo nei lavori per la preparazione della zona già utilizzata negli ultimi mesi, quella più vicina al fiume Nera: dall’altro lato la segnaletica dei posteggi è già stata realizzata e gli ambulanti speravano – almeno questo – di poterne usufruire subito. Niente da fare. Da ricordare inoltre che i camper presenti in zona dovranno andar via. Prevista un’ordinanza in tal senso.

LA SCELTA DEI POSTEGGI A FINE GENNAIO

RESTA LONTANO IL TRASFERIMENTO IN CENTRO