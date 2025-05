Peggioramento del meteo in Umbria nella settimana in entrata dopo giorni di sole e alte temperature. Costante instabilità prevista nei prossimi giorni.

Già dalla giornata odierna ci sarà un peggioramento in nottata, «con precipitazioni localmente anche temporalesche. Preludio – scrive Michele Cavallucci di Perugia Meteo – di una settimana che potrebbe rivelarsi molto instabile, con diverse occasioni per precipitazioni, e con calo termico abbastanza sensibile, rispetto ai valori sopra media di questi giorni. Le temperature, tra oggi e domani, saranno in progressivo calo, pur se rimanendo al di sopra delle medie, specie nella giornata odierna, per poi portarsi anche sotto media dalla prossima settimana».

Umbria Meteo parla di una settimana che «sarà caratterizzata da una vivace instabilità atmosferica con rovesci sparsi e locali temporali, più frequenti durante le ore pomeridiane e possibili su tutta l’Umbria. Le temperature caleranno notevolmente tra martedì 6 e mercoledì 7 maggio, di almeno 7°C, portando le massime anche su valori sotto media, poi forse aumenteranno un po’ durante il fine settimana del 9-11 maggio quando l’instabilità si attenuerà leggermente».