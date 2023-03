Meteo in Umbria: pioggia in arrivo, poi temperature sopra i 20 °C da martedì

Perturbazione mediterranea con pioggia dietro l’angolo, poi ancora buone temperature e tempo primaverile. A fare il punto su ciò che sta per accadere è Umbria Meteo.

Lunedì pioggia, poi sole

In arrivo – spiega il portale – una «perturbazione mediterranea supportata da aria fresca nord atlantica. Probabilmente sarà più intensa di quanto ipotizzato finora portando maggiori precipitazioni proprio sul centro Italia in particolare su Umbria e Toscana. Sulla nostra regione, tra la tarda serata odierna e lunedì 20 marzo, sono attesi tra i 15 ed i 25 mm. di pioggia con punte, localmente, anche di 30/40 mm-, precipitazioni anche a carattere di rovescio temporalesco. Migliora dalla serata di lunedì con temperature minime in aumento e massime in calo. Da martedì 21 marzo fino almeno a domenica 26 marzo condizioni atmosferiche primaverili, alternanza di sole e nubi con temperature sopra media, specie le massime con valori anche sopra i 20°C». Primavera in vista.