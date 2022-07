Meteo: l’anticiclone delle Azzorre rinfresca l’Italia. L’Umbria spera

di G.R.

Finalmente il caldo si attenuerà. L’Italia, e anche l’Umbria nello specifico, hanno molto risentito tra siccità e incendi dell’ondata in atto dal 12/13 giugno che, stando alle previsioni, sta per giungere al termine. Dopo diversi anni di assenza tornerà forte sul nostro Paese l’anticiclone delle Azzorre che «favorirà la discesa di aria fresca dal nord Europa che in Italia entrerà dalla Porta della Bora (Alpi Giulie) – si legge su La Repubblica – per poi espandersi. L’aria fresca, in contrasto con il clima bollente di questi ultimi giorni, scatenerà un’autentica ondata di temporali e grandine dapprima sul Triveneto poi su quasi tutto il centro-sud».

In Umbria «qualche locale rovescio»

L’Umbria non sarà però particolarmente coinvolta dalle precipitazioni come riporta Umbria Meteo: «Transitando (gli impulsi d’aria) così ad est, non beneficeremo del richiamo umido del Tirreno che permetterebbe instabilità più diffusa e duratura. Dovremo accontentarci di qualche locale rovescio o temporale tra il pomeriggio di giovedì 7 e le prime ore di venerdì 8 luglio, poi ancora, probabilmente (da confermare), nei pomeriggi di lunedì 12 e martedì 13 luglio».

Calo delle temperature

Il weekend del 9/10 luglio in Italia dovrebbe essere in prevalenza soleggiato e con clima caldo ma più secco e ventilato. Il calo termico si sentirà particolarmente, riporta La Repubblica, in Abruzzo, Molise, Marche e Puglia dove non si salirà oltre i 25/26°C con un ‘crollo’ anche di 15°C. In altre regioni i venti freschi faranno calare le massime solo di 3/6°C, con un caldo che comunque non dovrebbe essere afoso ma sopportabile. Per quanto riguarda la nostra regione, il team MeteoGiuliacci scrive su Blueplanetheart: «I valori più bassi si avranno tra l’8 e il 9 luglio con le massime di 28/32°C ». Umbria Meteo conferma e specifica: «Il calo è stimabile entro venerdì 8 luglio, intorno ai 10°C. Il rialzo termico sarà poi rallentato, durante la prima metà della prossima settimana dall’instabilità prodotta dalle infiltrazioni di aria fresca in quota. Quindi le temperature probabilmente non risaliranno su valori elevati fino almeno al 14 o 15 luglio». L’aria non giungerà dal Sahara bensì dalla fascia subtropicale atlantica e dovrebbe quindi essere più sopportabile.