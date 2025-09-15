Settembre mite se non proprio caldo in Umbria, almeno ancora per un po’ secondo le previsioni di Perugia Meteo. Le mattinate e nottate si mantengono fresche con banchi di nebbia nelle pianure e nelle valli, il tutto sotto un cielo sereno o parzialmente nuvoloso per nubi basse che si dissolvono, poi, nelle prime ore della mattinata.

Nella giornata di martedì 16 e in quella di mercoledì 17 settembre sono attese delle nubi di passaggio che manterranno le temperature vicine alle medie del periodo, ma da giovedì e ancor più da venerdì, una robusta espansione dell’anticiclone africano sull’Italia, convoglierà aria subtropicale anche sull’Umbria, con temperature in sensibile aumento e clima estivo, almeno fino a martedì 23 quando una perturbazione atlantica potrebbe interrompere l’afflusso di caldo africano sull’Italia.