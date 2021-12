Tanta, troppa neve per un mezzo pesante adibito al trasporto di alimenti, come quello rimasto in panne giovedì pomeriggio a Forca di Presta, sui monti Sibillini al confine fra la provincia di Perugia e quella di Ascoli Piceno. Per ‘tirarlo fuori dai guai’ è servito l’intervento dei vigili del fuoco di Norcia, in collaborazione con un privato che ha messo a disposizione un proprio trattore. Una collaborazione andata a buon fine.

