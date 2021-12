Mezzo spargisale ribaltato sulla strada: isolata una frazione

Per fortuna non ci sono feriti e la strada nel frattempo è stata liberata. Ma c’è dell’ironia nella notizia del ribaltamento di un mezzo spargisale – mercoledì pomeriggio – lungo il tratto della strada provinciale di Spello SP249 sulla strada che collega con la frazione di Armenzano.

L’intervento per i cittadini di Armenzano

Sul posto i vigili del fuoco e i mezzi della provincia per rimettere in asse il mezzo e liberare la strada ma anche i volontari della protezione civile comunale per garantire risposta a qualsiasi necessità urgente degli abitanti della frazione di Armenzano. La notizia è stata resa nota dal sindaco di Assisi Stefania Proietti.