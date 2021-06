‘Mi Rifiuto’ a San Gemini: «Uno scenario poco edificante»

«Inostro territorio non si ferma ai confini comunali, ma abbraccia un ben più vasto comprensorio di cui fanno parte piccoli centri, non a caso, tra i più belli d’Italia». E così, sabato mattina, i volontari del gruppo civico Mi Rifiuto di Terni, «su iniziativa del nostro infaticabile Domenico ed in accordo con l’amministrazione comunale di San Gemini, siamo intervenuti su una vera e propria discarica concentrata in uno slargo posto sulla strada provinciale per Montecastrilli a poca distanza dall’incrocio con la ‘Tiberina’ e dal parco delle Fonti».

Uno scenario poco edificante

«Valigie, coperte, televisori, pneumatici, lavandini e materiali di risulta, tanto vetro e tanta plastica e persino alcuni giochi per bambini, i materiali ritrovati dai nostri fantastici Giuseppe, Luisella, Sandra, Lucio e Domenico. Uno scenario veramente poco edificante che ha impegnato i volontari per circa due ore nel corso delle quali si è cercato anche di differenziare tutto ciò che era recuperabile. La prossima settimana la Cosp, che ringraziamo per la consueta disponibilità, si occuperà del recupero dei rifiuti raccolti questa mattina. La mancanza di una adeguata cultura ambientale – spiegano i volontari – una buona dose di scelleratezza, ma anche una inevitabile indole criminale sono, senza dubbio, alla base di questi gesti vergognosi che da quasi 4 anni, ormai, cerchiamo di contrastare attraverso le nostre azioni di partecipazione attiva al decoro del nostro territorio. Vivere nel cuore verde d’Italia deve essere senz’altro un vanto ma ci deve impegnare, tutti, alla sua cura e alla sua salvaguardia, perché ancora troppo spesso quel verde si tinge di colori che nulla hanno a che fare con la natura». Martedì 22 giugno alle 8.45 i volontari tornano a Terni ai giardini di via Ippocrate che si trovano nei pressi della polisportiva Boccaporco per una nuova iniziativa di pulizia e sensibilizzazione.