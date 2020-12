‘Mi Rifiuto’, raffica di interventi a Terni

Altra raffica di interventi ‘civici’ da parte del gruppo di volontari di ‘Mi Rifiuto’ a Terni. Nel pomeriggio di giovedì sono stati realizzati due distinti interventi, da Alida e Luisella sul percorso fluviale del Nera in strada San Martino, e da Laura e Rosanna sulla pista ciclabile di via Alfonsine. «In entrambi i casi – spiegano dal gruppo – queste fantastiche signore hanno dato l’ennesima dimostrazione di amore verso la propria città, ripulendo due aree, neanche a dirlo, piene di rifiuti. E se il percorso fluviale era già stato oggetto di nostri interventi in passato, via Alfonsine ha ricevuto per la prima volta le nostre attenzioni. Attenzioni, che in realtà, vorremmo potessero avere tutti i cittadini i quali, con i propri gesti, possono fare la differenza. Chiunque voglia prendersi cura di un pezzettino di città, potrà realizzare sotto casa o nel proprio quartiere, un piccolo intervento di pulizia richiedendoci, se vorrà, tutto il supporto necessario sia in termini di materiali sia per ciò che riguarda la gestione dei rifiuti raccolti ed i rapporti con Asm».

Venerdì ‘caldo’

Venerdì, poi, sono scesi in campo altri sei volontari: Adelaide e Rosanna hanno ripulito il vasto piazzale posto all’esterno dell’ex Globus Tenda, perennemente invaso da rifiuti, Domenico si è occupato del parcheggio del Camposcuola, Sauro si è occupato di ripristinare un pò di decoro presso i giardini pubblici di via Lungonera Savoia, Marco si è recato ai giardini di via Irma Bandiera, intitolati a ‘David Raggi’, per ripulire il prato da una distesa indicibile di carta e plastica, infine Emiliano si è occupato di ripulire i giardini, con annessa area giochi, di via Pascarella. A ciascuno va un doveroso ringraziamento per quanto messo in campo, per rendere Terni migliore: i volontari non attendono altro che qualcuno – nel rispetto delle norme del periodo – si unisca a loro per dargli una mano.