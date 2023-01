Mi Rifiuto Terni: «Nel 2023 puntiamo sull’educazione ambientale ai giovani»

Condividi questo articolo su

















di Fra.Tor.

Tempo di bilanci per ‘Mi Rifiuto’ a Terni che, partito nell’agosto del 2017 da un piccolo gruppo di volontari, oggi conta più di 100 persone sempre attente al decoro e all’ambiente. «Grazie a un patto di sussidiarietà in essere con il Comune di Terni e con la collaborazione di Asm – hanno spiegato venerdì pomeriggio in un incontro organizzato, appunto, per fare il punto su quanto fatto e quanto c’è da fare – ad oggi abbiamo sostenuto 420 interventi, una media di circa 6 al mese, raccogliendo circa 40 mila chili di rifiuti. Tutto questo con la collaborazione con tante associazioni, pro loco, aziende e istituti scolastici». Leonardo Carloni, dirigente e responsabile tecnico di Asm, è intervenuto sottolineando che nel 2022 ‘Mi Rifiuto’«ha inviato ad Asm 38 mail di segnalazione con una o due aree, per circa 90 interventi, in alcuni casi durati più giorni. Possiamo tranquillamente dire che ‘Mi Rifiuto’ ha quindi contribuito alle segnalazioni e all’asporto e pulizia per circa il 10% del totale nel comune di Terni. E’ questa la misura del concreto e fattivo contributo al decoro e alla sostenibilità ambientale». Nel 2023 «ovviamente continueremo con gli interventi di pulizia nelle varie aree della città – hanno aggiunto i volontari – dal centro cittadino alle periferie, e ci focalizzeremo molto sull’aspetto di educazione ambientale legata alle nuove generazioni. Proporremo ai bambini della scuola dell’infanzia il laboratorio ‘Ci vuole un fiore’, per i quali abbiamo realizzato una storia disegnata che parla di insetti che cercano un bel posto in cui vivere e che ringraziano quando trovano un luogo pulito. Per bambini della scuola primaria, invece, è in programma il laboratorio ‘Artisti del riuso’, attraverso il quale promuoveremo il riciclo». Al termine dell’incontro è stato anche annunciato un cambio al vertice del gruppo: Domenico Ceccobelli, parte attiva del gruppo dalle sue origini, prende il posto di Emiliano Proietti.