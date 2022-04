Hanno partecipato 54 società affiliate composte da giovanissime calciatrici e calciatori provenienti da tutta Italia al raduno della Academy del Perugia. Ad impreziosire la manifestazione, la presenza del presidente della Lega B Mauro Balata. Non solo campo, ma anche cultura, come dimostra l’interessante tour experience nei 9 comuni in cui si sono disputate le partite. L’unione e la socializzazione si sono fuse con l’aspetto culturale per arricchire la conoscenza dei bambini.

Le immagini (Lega B)