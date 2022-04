Vicenza-Perugia: Grifo, sarà una Pasquetta di ‘risurrezione’?

Condividi questo articolo su

















Altro che grigliata: lunedì c’è Vicenza-Perugia, partita decisiva per entrambe. O si vince oppure si fallisce l’obiettivo del momento; che è diventato l’accesso ai playoff per il Grifo e ai playout per il Vicenza.

Come arrivano le due squadre

Il tecnico del Grifo recupera De Luca, mentre Santoro e D’Urso sono ancora in forse e quasi certamente non saranno titolari. Out invece Angella e Sgarbi, per cui si tema addirittura una fine anticipata della stagione. Il neo allenatore del Vicenza, Francesco Baldini (un ex Perugia), ritrova in biancorosso un giocatore che aveva a Catania prima del fallimento della società: Freddi Greco. Non c’è lo squalificato Meggiorini. Contini dovrebbe tornare tra i pali.

Le parole del tecnico

«È una partita dove la vittoria è importante per tutte e due le squadre – ha detto Alvini – abbiamo grande rispetto e andremo a Vicenza per cercare di fare il massimo, come sempre fatto: la squadra ha giocato tutte le partite sempre per vincere. Peccato per la partita col Pisa, ma il campionato di Serie B è questo. Comunque, i giochi sono aperti. Non sono d’accordo con chi parla di una crisi di risultati. Si può parlare di episodi che non hanno portato risultati che ampiamente meritavamo. E ciò pesa sulla classifica».

L’Academy

«È un piacere vedere 54 squadre di bambini e tutta queste gente – ha detto il tecnico riferendosi all’iniziativa dell’Academy – una grande iniziativa e una grande soddisfazione. Complimenti a Santopadre e all’Academy. Non era facile dopo due anni. È stata una bella giornata di sport».

L’arbitro

Giovanni Ayroldi dirigerà Vicenza-Perugia di lunedì. Ad assisterlo ci saranno Gaetano Massara di Reggio Calabria e Claudio Gualtieri di Asti, mentre il quarto uomo sarà Marco Emmanuele di Pisa. In sala Var Antonio Rapuano di Rimini e Luigi Rossi di Rovigo.