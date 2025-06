Un milione di euro: questa l’importante cifra vinta a San Giustino (Perugia) al MillionDay, in particolare nell’estrazione delle ore 13 di venerdì 6 giugno. Come riferisce l’agenzia Agimeg, la vincita è legata ad un sistema ridotto che ha centrato la combinazione vincente: 6, 8, 16, 28, 29. Dall’inizio dell’anno – prosegue Agimeg – è la 17° vincita milionaria in Italia e la 335° dal lancio del MillionDay. Dal giorno del lancio – 7 febbraio 2018 – le vincite del MillionDay ammontano a oltre 953 milioni di euro, con 108.733 vincite da 1.000 euro.