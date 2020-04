Ha dato in escandescenza in occasione di un controllo ordinario nei confronti di soggetti sottoposti agli arresti domiciliari. Un 49enne – colpito dalla misura cautelare a causa di una rapina a danno di un supermercato – questa volta ha reagito male: minacce e aggressione nei confronti degli agenti di polizia del commissariato di Assisi che, in un secondo momento, sono riusciti a bloccarlo. Per lui manette e condanna ad una pena di otto mesi dopo la convalida di venerdì mattina.

