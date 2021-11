Minaccia un barista e poi perde la testa

Prima ha minacciato un barista, in località San Marco, poi, dopo la prima identificazione da parte dei carabinieri, ha dato in escandescenza anche nel suo appartamento, minacciando addirittura il suicidio.

Ubriaca e minacciosa

Tutto è cominciato nella notte fra il 16 e il 17 quando, in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta all’abuso di alcool, la donna ha minacciato il titolare di un bar ubicato in località San Marco, per futili motivi. L’uomo ha chiamato i carabinieri, che sono arrivati e a loro volta hanno subito minacce e offese.

Tentativo di suicidio

Capita la situazione, i militari l’hanno calmata e riaccompagnata a casa, ma anche lì ha nuovamente dato in escandescenza, con gesti autolesionistici e addirittura tentando di gettarsi da una finestra. Per fortuna c’erano ancora i carabinieri, che l’hanno fermata e – vista la situazione – hanno chiamato il 118, per il trasporto al pronto soccorso.

Il ricovero e il deferimento

Alla fine di due giorni da delirio, una volta dimessa, giovedì i militari della stazione di Perugia Fortebraccio l’hanno deferita in stato di libertà. La donna è già nota alle forze di polizia, per le ipotesi dei reati di violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale nonché violenza privata.