‘Miss mamma italiana’: in finale una 32enne di Terni

Trentadue anni, lavoratrice come addetta alle vendite a Terni e madre di una bimba di 8 anni, Giulia. Si chiama Francesca Ciuffatelli e si è guadagnata l’accesso diretto alla finale nazionale del concorso 2021 – diviso in tre fasce di età – di ‘Miss mamma italiana’: ci è riuscita vincendo la selezione andata in scena domenica all’hotel Roma di Cervia, in Emilia Romagna.

La sfilata

Le mamme protagoniste della selezione hanno fatto passerella a bordo delle auto d’epoca della scuderia Hf con tanto di sosta per uno shooting fotografico nell’antica salina di Cervia. Quindi la sfilata con abiti eleganti e la prova di abilità (canto, ballo, illustrazione di ricette gastronomihe, esercizi ginnici e performance creative/artistiche). Le vincitrici nelle altre fasce d’età sono Barbara Petrella (46-55 anni) e Tiziana Ruberto (over 56). Si tratta della 28° edizione del concorso curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti. «Miss Mamma Italiana sostiene Arianne, Associazione Onlus per la lotta all’endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce almeno 3 milioni di donne fin dall’adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un’attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti».