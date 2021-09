Miss Mamma Italiana, la ternana Francesca Ciuffatelli centra la fascia ‘Sponsor Top’

Bel risultato per la 32enne ternana Francesca Ciuffatelli che, giunta fino alla fase finale del concorso ‘Miss Mamma Italiana 2021’ di Bellaria – Igea Marina, non ha centrato la vittoria ma ha ottenuto (ex aequo) la fascia di ‘Miss Mamma Italiana Sponsor Top’. La giovane addetta alle vendite, mamma di Giulia (8 anni), ha così coronato la partecipazione al concorso nazionale giunto alla 28° edizione. La vittoria finale è andata alla 20enne Silvia Palamà di Calusco d’Adda (Bergamo). L’evento è stato organizzato da Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti, con il patrocinio del Comune di Bellaria – Igea Marina e in collaborazione con Fondazione Verdeblu. Le mamme che hanno raggiunto la fase finale 2021 del concorso, saranno protagoniste del calendario ‘Miss Mamma Italiana 2022’. L’evento sostiene direttamente Arianne, associazione Onlus per la lotta all’endometriosi, una malattia cronica e invalidante che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.

