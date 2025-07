C’è anche una nonna umbra, Vanessa Mancinelli (47 anni) di Castiglione del Lago (Perugia), fra le premiate del 21° concorso ‘Miss Nonna’ che si è tenuto lo scorso fine settimana a San Mauro Mare (Forlì-Cesena). Mamma di Tommaso (19 anni) e Alessandro (16), nonna di Leonardo (2), Vanessa Mancinelli ha ottenuto il titolo di ‘Miss Nonna Mio’. L’evento era patrocinato dal Comune di San Mauro Pascoli con l’organizzazione di Te.Ma Spettacoli, ideato da Paolo Teti e dedicato alle nonne di tutte le età. Le partecipanti – dai 43 ai 70 anni in questa edizione – hanno sostenuto prove di abilità come cantare, ballare, recitare una poesia o cimentarsi in varie prove creative o sportive.