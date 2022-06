Mondiali di scherma, in Egitto l’Umbria può contare sulle sue stelle

Un passaggio atteso e che ora è formalmente definito. L’Umbria sarà ancora protagonista ai campionati del mondo assoluti di scherma in programma dal 15 al 23 luglio a Il Cairo, in Egitto: a rappresentare la regione saranno il fiorettista ternano Alessio Foconi e lo spadista folignate Andrea Santarelli, entrambi provenienti dall’europeo di Antalya – Turchia – di metà giugno.

L’ORO A SQUADRE DI FOCONI IN TURCHIA

Caccia all’oro

Il fiorettista del Circolo Scherma Terni è allenato dal maestro Filippo Romagnoli ed in terra africana cercherà di conquistare il quarto oro – medaglia che è arrivata di ricente nell’europeo in Turchia – iridato tra competizioni individuali ed a squadre. Per Santarelli c’è la volontà di andarsi a prendere un altro alloro mondiale dopo il bronzo ottenuto a Budapest 2019: il folignate è allenato da Andrea Candiani e in Turchia ha portato a casa uno storico oro a squadre in compagnia di Di Veroli, Vismara e Cimini. L’Umbria è pronta a tifare per loro.