Montanari e la passione rossoverde: al campionato assoluto d’Italia con la maglia della Ternana

Sarà una gara particolare per Tommaso Montanari quella della seconda prova del campionato assoluto d’Italia Motorally, in programma nel weekend a Roccamontepiano (Chieti). Il fuoriclasse delle due ruote nell’off-road sarà protagonista con la maglia della squadra della sua città, la Ternana.

La celebrazione



Il 29enne indosserà una maglia delle Fere appositamente realizzata per la gara. «Le Fere – spiega Montanari – hanno fatto qualcosa di incredibile quest’anno e chi vuole bene alla nostra città ne deve essere orgoglioso. E poi ci sono questi colori, il rosso ed il verde, che ci identificano ovunque, unici e amati anche lontano da Terni. Sono un atleta che gareggia in competizioni nazionali ed internazionali, mi sembra giusto onorare questa maglia e chi la indossa ogni domenica e sono felice di poterlo fare in questa prova di Campionato Italiano, magari con una bella vittoria. Per una volta mi sentirò anche io una Fera». Sponda via della Bardesca è il vicepresidente Paolo Tagliavento a parlare dell’iniziativa: «Siamo lieti di vedere indossati i nostri colori da un ragazzo che nella sua disciplina sportiva rappresenta una vera eccellenza per Terni, un centauro che vanta risultati importanti e che non nasconde la passione per la squadra di calcio della sua città. Voglio formulare a nome di tutta la Ternana Calcio il più caloroso in bocca al lupo a Tommy per l’impegno che lo attende nella prossima gara di campionato, certo che renderà onore con il massimo impegno ai colori che quel giorno indosserà».