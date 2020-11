Terni, Montanari ancora Re dell’enduro: nuovo titolo italiano

Migliora ancora il palmarés di Tommaso Montanari nel mondo dell’enduro. Il 29enne atleta ternano ha conquistato nel pomeriggio di domenica un nuovo titolo italiano (classe 125 due tempi) In occasione dell’ultima gara – sabato c’era stato il day 1 con vittoria – sul circuito di Arma di Taggia, in Liguria, tappa conclusiva del campionato 2020: inutile il tentativo di rimonta di Giuliano Mancuso, distanziato di ben 17 punti prima della decisiva sfida odierna. A chiudere il podio stagionale Lorenzo Bernini, compagni di team del 29enne in Ktm.

