Montecastrilli, cane spaventato in mezzo al traffico: salvato dai carabinieri

Hanno notato un cane di grossa taglia agitato e smarrito che attraversava ripetutamente la strada e hanno quindi dato l’allarme. L’intervento dei carabinieri ha permesso di rintracciare il padrone e di mettere in salvo l’animale.

Riconsegnato al proprietario

Sabato mattina, mentre erano impegnati in controlli sulla Strada provinciale 35, i carabinieri di Montecastrilli sono stati informati da alcuni automobilisti delle condizioni dell’animale e, dato che la strada è fuori dal centro abitato e molto trafficata, questo poteva costituire un serio pericolo per il cane e per la circolazione stradale. I militari individuato il cane hanno cercato di calmarlo e di metterlo al riparo dal traffico veicolare, adoperandosi per rintracciare il proprietario tramite il veterinario del posto. L’uomo è stato felicissimo di aver ritrovato il suo amico a 4 zampe che stava disperatamente cercando da qualche ora, dopo che era scappato dal giardino di casa approfittando di un momento di distrazione dei proprietari.