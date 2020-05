Montecastrilli, il bar anticipa la chiusura: «Adesso vediamo»

Una decisione netta al tempo stesso dolorosa, è quella presa sabato 24 maggio dal titolare del bar Arenetta di Montecastrilli (Terni) che, attraverso un cartello, ha chiarito a tutti la ‘linea’: oggi si chiude alle 16 – questo grossomodo il tono – perché non ho voglia di prendere sanzioni per colpa di chi è indisciplinato. E addio aperitivo, almeno per la serata di sabato.

Il perché

Un segnale, quello inviato dal titolare, che via social molti hanno sembrato cogliere per quello che era. Tranne alcune polemiche eccezioni. È lui stesso a spiegare il senso di quell’azione: «Da oggi (domenica, ndR) ci riprovo a tenere aperto il locale anche nell’orario dell’aperitivo e voglio vedere come va. Se poi i solisi sconsiderati dovessero perseverare nelle proprie condotte negligenti, chiamerò le forze dell’ordine. Perchè voglio tutare la mia attività e chi si comporta bene».

La scelta

«Meglio prendere pochi soldi giorno per giorno – prosegue il titolare dell’Arenetta – che non avere più nulla per la propria sussistenza, dato che tasse utenze e affitti continuano ad arrivare. Ogni giorno facciamo sacrifici anche per i continui procedimenti di sanificazione previsti. Ore e ore di lavoro in più, che diventa ulterioriormente pesante se non si hanno dipendenti che ti aiutino».

«Per alcuni tutto questo è un gioco»

L’esercente è consapevole che questo sia un periodo di tensione per tutti, per chi è dovuto restare a casa per tre mesi ma anche per chi ha visto mettere al rischio dal Covid – un rischio tuttora esistente – il proprio lavoro, spesso frutto di anni di sacrifici: «È difficile avere anche tutta la pazienza a disposizione come nei periodi prima del virus. A chi, magari comprensibilmente, osserva che con la ‘movida’ si è trovato un nuovo nemico per nascondere le inefficienze organizzative del sistema-Italia, dico che fra città e paese le cose cambiano e il paragone non si pone. Dico solo che c’è chi è responsabile delle proprie azioni e chi no: quest’ultimi fanno in modo che tutto questo sia un gioco senza avere rispetto per loro stessi e per chi li circonda».