Continua a tenere banco la questione mense scolastiche a Montecastrilli. Ora a muoversi formalmente è ‘Insieme per cambiare’, il gruppo di minoranza in consiglio comunale: i consiglieri si sono attivati con un’interrogazione sul tema.

«I gruppi di minoranza – sottolineano – hanno presentato un’interrogazione sui costi della mensa scolastica. Vogliamo capire una cosa semplice: investire nella scuola è una priorità per la nostra giunta? Chi amministra decide e sceglie dove investire le risorse a disposizione, ma poi ha anche il dovere di spiegare e chiarire». Al centro dell’attenzione il nuovo appalto affidato dalla Provincia di Terni – stazione appaltante – a Iride nella scorsa primavera.