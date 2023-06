Montecastrilli: Sabatino Tartufi protagonista di ‘Benfatto’

Descrive il valore dell’artigianalità italiana con un moderno e coinvolgente percorso di voci e immagini. Venticinque case history di successo selezionate per raccontare al mondo, attraverso una narrazione che si articola in cinque video e una mostra, la bellezza di un’Italia che produce e valorizza le sue eccellenze artigiane e manifatturiere, a partire dai comparti agroalimentare, arredo, moda, oreficeria e innovazione. Tutto questo è ‘Benfatto’, il progetto originale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con la collaborazione di Confartigianato imprese, realizzato per la promozione del Made in Italy.

Sabatino tartufi

«E’ stato un onore, oltre che un piacere, raccontare la storia di un’azienda familiare come la nostra, nata a Montecastrilli, nel lontano 1911. Un’impresa, che nel corso degli anni è cresciuta credendo fortemente nell’internazionalizzazione e si è aperta al mondo mettendo a valore un know-how tutto italiano» sottolinea Giuseppina Balestra, Ceo Italia di Sabatino tartufi. «Oggi che i nostri prodotti sono presenti in oltre sessanta paesi diversi e siamo oramai diventati una delle aziende multinazionali leader nel settore dello specialty food, con stabilimenti sia in Umbria che negli Usa, continuiamo a tramandare i valori della tradizione e dell’artigianalità, legandoli sempre più alla creatività e all’innovazione, in una sintesi contemporanea che punta a far emergere la qualità, l’estro, il gusto e l’immagine italiana nel mondo. Sentiamo di ringraziare Confartigianato imprese – conclude – per averci coinvolto in questa bella iniziativa e la Farnesina per aver sostenuto un progetto di comunicazione realizzato con grande cura e competenza. Siamo certi che farà bene alla promozione del nostro Made in Italy».