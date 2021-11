Montefalco, oltraggio al ricordo di Michela nel parco dei bambini

«È meglio che non esprimo quello che penso»: comincia così il post di denuncia di uno degli attivisti dell’associazione ‘Un sorriso per te’, nel postare le foto dei giochi dei bimbi imbrattati nel parco giochi di Montefalco dedicato alla memoria di Michela Ponti, la donna scomparsa prematuramente nel 2014.

La presa di posizione di associazione

Proprio l’associazione aveva donato i giochi. E nei giorni scorsi l’amara scoperta: «Io non ho parole lo schifo dello schifo… maleducati incivili solo questo c’era a Montefalco per i nostri bimbi e ora avete rovinato anche questo: complimenti».

Settimi: «Subito al lavoro per rendere il parco fruibile»

Dura anche la presa di posizione dell’amministrazione comunale: «Non ci sono parole per esprimere il sentimento che si prova di fronte al risultato di atti vandalici di questo genere – scrive Daniela Settimi, vicesindaco – la cattiveria gratuita di alcune persone, poco intelligenti, ha privato la nostra comunità di uno spazio per i bambini donato da un’associazione di Montefalco nel ricordo di una giovane mamma venuta a mancare; sono pronta da cittadina a rimboccarmi le maniche e a far in modo che quel luogo ritorni ad essere fruibile».